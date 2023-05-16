Тамбовчанка пригласила домой мужчину и лишилась 89 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о ранее совершенной краже денег с банковской карты у жительницы Кирсанова. Полицейские выяснили, что женщина обнаружила пропажу средств после того, как у нее в гостях побывал мужчина.

- Гость воспользовался доверчивостью и, взяв ее сотовый телефон, через реквизиты мобильного приложения к банковской карте потерпевшей несколько раз снимал денежные суммы на личные нужды, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемым оказался 40-летний мужчина из села Шиновка Кирсановского района. Злоумышленник признал вину. Ущерб составил 89 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Разумеется, ущерб потерпевшей придется возместить.