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НовостиПроисшествия16 мая 2023 8:11

Тамбовчанка пригласила домой мужчину и лишилась 89 тысяч рублей

Гость обманом перевел деньги женщины себе
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о ранее совершенной краже денег с банковской карты у жительницы Кирсанова. Полицейские выяснили, что женщина обнаружила пропажу средств после того, как у нее в гостях побывал мужчина.

- Гость воспользовался доверчивостью и, взяв ее сотовый телефон, через реквизиты мобильного приложения к банковской карте потерпевшей несколько раз снимал денежные суммы на личные нужды, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Подозреваемым оказался 40-летний мужчина из села Шиновка Кирсановского района. Злоумышленник признал вину. Ущерб составил 89 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Виновному грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Разумеется, ущерб потерпевшей придется возместить.