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НовостиОбщество16 мая 2023 9:10

В Тамбовской области последний звонок прозвенит для 12 тысяч школьников

Торжественные линейки пройдут 20 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Ребят ждут выпускные экзамены

Ребят ждут выпускные экзамены

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В эту субботу, 20 мая, для 12 тысяч выпускников школ региона прозвенит последний звонок.Обучение в девятых классах завершают около 9 тысяч ребят, в одиннадцатых — более 3 тысяч. Мероприятия пройдут в обычном формате, но со всеми необходимыми мерами безопасности.

- В конце мая - начале июня выпускники региона будут сдавать итоговые экзамены, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Тамбовская область к их проведению полностью готова.