В Тамбовской области последний звонок прозвенит для 12 тысяч школьников

Ребят ждут выпускные экзамены Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В эту субботу, 20 мая, для 12 тысяч выпускников школ региона прозвенит последний звонок.Обучение в девятых классах завершают около 9 тысяч ребят, в одиннадцатых — более 3 тысяч. Мероприятия пройдут в обычном формате, но со всеми необходимыми мерами безопасности.

- В конце мая - начале июня выпускники региона будут сдавать итоговые экзамены, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Тамбовская область к их проведению полностью готова.