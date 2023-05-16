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НовостиОбщество16 мая 2023 7:09

На бульваре Энтузиастов в Тамбове начата укладка тротуарной плитки

Продолжается благоустройство, стартовавшее в 2022 году
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове на бульваре Энтузиастов начали укладку тротуарной плитки. Работы ведутся в рамках благоустройства прогулочной зоны, стартовавшего в конце апреля.

- Эту территорию на участке от Мичуринской до К. Маркса и от Социалистической до Рылеева обновляют благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». В минувшем году проект стал победителем народного голосования, - пояснили в администрации города Тамбова.

Частично бульвар Энтузиастов был благоустроен еще в 2020 году. Нынешний проект полностью перекликается с тем, что было сделано ранее.