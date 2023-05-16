В Тамбовской области отремонтируют дороги к музею Рахманинова в Ивановке и усадьбе Вернадского

Дорога Ивановку станет лучше

В Тамбовской области проводят ремонт дорог, которые ведут к туристическим объектам. В этом году будет отремонтирован участок дороги «Тамбов – Пенза» – Рассказово – Уварово – Мучкапский» и транзитные улицы города Уварово. Все эти объекты ведут Музею-заповеднику С.В. Рахманинова в Ивановке.

- Еще один объект, который приведут в порядок – дорога Моршанск-Пичаево, которая ведет в Музей-усадьбу В.И. Вернадского. Дорожные работы планируют закончить до ноября этого года., - рассказали в правительстве Тамбовской области.

В Тамбове обновление ждет улицу Чичканова, на которой находится библиотека им. Н.К. Крупской, и которая ведет к Воздвиженскому кладбищу. Кроме того, отремонтируют улицу Агапкина, где в 2020 году открыли сквер и установили памятник, увековечивший подвиг пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга

На всех участках уложат новое покрытие, приведут в порядок тротуары и съезды, оборудуют остановки. Кроме того, будут установлены пешеходные ограждения, новые дорожные знаки и освещение, а также нанесут долговечную разметку из термопластика.

Фото правительства Тамбовской области