Спецтехнику Тамбова оснастят датчиками ГЛОНАСС

До 1 июня датчиками оснастят все машины Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершается оснащение техники, которая эксплуатируется городскими службами, позиционными и топливными датчиками ГЛОНАСС. Это позволит в режиме реального времени вести контроль за расходом топлива и маршрутом движения каждого транспортного средства.

В общей сложности бортовые блоки спутниковой навигации устанавливаются почти на 170 автомобилях. Это прежде всего спецтехника — поливалки, уборочные машины, пескачи, тракторы, самосвалы и прочие.

В настоящий момент датчиками полностью оборудованы автомобили городской аварийно-спасательной службы, дирекции городского хозяйства, дирекции благоустройства и озеленения, завершается монтаж оборудования на машинах дирекции городских дорог.

- Полностью эта работа должна быть завершена до 1 июня, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.