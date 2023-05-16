Тамбовский «Спартак» проиграл в Хабаровске

Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Накануне, 15 мая, в Хабаровске в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге дубль местных армейцев принимал тамбовский «Спартак». На 59-й минуте Степан Бурдаков вывел СКА-2 вперед. На 70-й минуте хозяева остались в меньшинстве – красную карточку получил Егор Пигаев. Но, увы, тамбовчане не смогли реализовать численный перевес. Армейцы победи 1:0.

«Спартак»: Баженов, Воловик, Дворяшин, Карпухин, Масленников (Перегудов, 82), Горелов (Новиков, 68), Белов (Чернышов, 68), Скрыпников, Победимов, Кольтюков (Ямлиханов, 68), Архипов (Пчелинцев, 82).

После этой осечки «Спартак» занимает шестое место с 26 очками в группе 3Б. Единолично лидирует ногинское «Знамя» (35). Теперь 21 мая тамбовский клуб сыграет дома с дублем «Химок». Начало поединка в 16:00.