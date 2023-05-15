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НовостиПроисшествия15 мая 2023 13:55

В Тамбовской области иномарка столкнулась с фурой

В аварии получила травмы 44-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Иномарка е уступила дорогу фуре

Иномарка е уступила дорогу фуре

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП с участием большегруза произошло 12 мая в 17 часов 40 минут на 87 километре автодороги «Тамбов-Пенза» Кирсановского района. 44-летняя женщина, управляя «Renault Sandero» на нерегулируемом перекрестке, при выезде с второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «Mercedes-Benz Actros 1841LS» в составе полуприцепа «SCHMITZ» под управлением 34-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «Renault Sandero» на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.