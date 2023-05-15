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НовостиПроисшествия15 мая 2023 14:56

В аварии на севере Тамбова пострадала годовалая девочка

Водитель ВАЗ врезался в иномарку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Ребенка отвезли в больницу

Ребенка отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы маленький ребенок, произошла 13 мая в 19 часов в районе дома №19 «А» по улице Магистральной города Тамбова. 29-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21102» на нерегулируемом перекрёстке выезжал со второстепенной дороги, и, не предоставил преимущество в движении едущей по главной машине, столкнулся с «Фольксваген Поло» под управлением 30-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка «Фольксваген Поло» - девочка 2022 года рождения - на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена Тамбовскую областную детскую клиническую больницу города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.