В аварии на севере Тамбова пострадала годовалая девочка

Ребенка отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы маленький ребенок, произошла 13 мая в 19 часов в районе дома №19 «А» по улице Магистральной города Тамбова. 29-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21102» на нерегулируемом перекрёстке выезжал со второстепенной дороги, и, не предоставил преимущество в движении едущей по главной машине, столкнулся с «Фольксваген Поло» под управлением 30-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка «Фольксваген Поло» - девочка 2022 года рождения - на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена Тамбовскую областную детскую клиническую больницу города Тамбова, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.