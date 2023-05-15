В Мичуринском районе пройдет фестиваль «Яблони в цвету»

Фестиваль «Мичуринские яблони в цвету» пройдёт 20 мая. Гостей ждут на площадке Центра развития садоводства имени профессора В.Г. Муханина в селе Новое Тарбеево Мичуринского района. Рекомендация к посещению - быть в белом, летящем, цветущем. Все пришедшие в соответствие с дресс-кодом при входе получат контрамарку на участие в беспроигрышной лотерее, где будут разыграны призы с символикой фестиваля.

Гостей ждет множество площадок - интересно будет и взрослым, и детям. В концертной программе примут участие местные и приглашенные артисты. Вечером будет организована дискотека.

Открытие фестиваля запланировано на 11:00, закрытие — 23:00.

- Добраться до фестиваля можно из Мичуринска на специальных автобусах, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.