В Тамбове выбрали «Умниц и умников»

Победитель отправится на федеральный этап игры

В Державинском университете прошли финальные игры XI региональной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники». Олимпиада включала несколько этапов. В первом туре 70 школьников защищали перед экспертами постерные презентации. Во втором – полуфинальном туре - игроки показывали свои знания в интеллектуальных состязаниях на дорожках. В финале встретились девять агонистов и 47 теоретиков.

В финале перед каждым агоном агонисты соревновались в конкурсе красноречия, где за 40 секунд должны были изложить свои суждения по заданной проблематике. На дорожках школьники отвечали на вопросы по темам: «О, край, всегда любимый: 85 лет Тамбовской области», «Мощный властелин судьбы: Петр I и его эпоха», «Великие революции: локомотивы истории или исторические трагедии».

Ответы старшеклассников оценивали члены ареопага – министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова, и.о. первого проректора Державинского Ирина Налетова, проректор по образовательной деятельности Державинского Инна Якунина, заведующий кафедрой сценических искусств Державинского Сергей Чеботарев. Специальный гость финальных встреч – Юрий Вяземский – автор и ведущий всероссийской олимпиады «Умницы и умники», писатель, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО-Университет.

- Сегодня историческое событие, потому что ровно 10 лет назад семь руководителей субъектов Российской Федерации основали Российское движение «Умницы и умники». Тамбовская область тогда тоже вошла в это объединение, а сами игры начались здесь годом раньше, – подчеркнул Юрий Вяземский.

По итогам трех агонов ареопаг присудил победу десятиклассникам – Эльвире Ивановой из Мичуринского лицея, Милене Нитченко из лицея №14 г. Тамбова и ученику профильных классов Державинского Арсению Бочарову. Они отправятся на телевизионный этап олимпиады «Умницы и умники» в числе теоретиков.

Победитель среди девятиклассников – Андрей Семенов из Токаревской СОШ №1. Юрий Вяземский пригласил Андрея и его одноклассника – теоретика Дениса Попова – в качестве зрителей на телевизионную игру.

Абсолютную победу одержал десятиклассник Антон Мурыгин из лицея №29 Тамбова. Он вместе с участниками со всей России сыграет на дорожках в телевизионной версии олимпиады «Умницы и умники».

Фото пресс-службы ТГУ