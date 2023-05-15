Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 12:59

В Тамбове сбили двух рабочих, делавших разметку на дороге

В мужчин въехал VOLKSWAGEN JETTA
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Двое мужчин оказались в больнице

Двое мужчин оказались в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали дорожные рабочие, делавшие разметку, произошла 13 мая в 22 часа в районе дома №37 по улице Советской города Тамбова. 38-летний мужчина за рулем «VOLKSWAGEN JETTA» сбил мужчин 39 лет и 51 года.

- В результате дорожно-транспортного происшествия дорожных рабочих на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.