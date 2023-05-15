В Тамбове сбили двух рабочих, делавших разметку на дороге

Двое мужчин оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали дорожные рабочие, делавшие разметку, произошла 13 мая в 22 часа в районе дома №37 по улице Советской города Тамбова. 38-летний мужчина за рулем «VOLKSWAGEN JETTA» сбил мужчин 39 лет и 51 года.

- В результате дорожно-транспортного происшествия дорожных рабочих на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.