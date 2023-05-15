Тамбовчанка накопила 76 тысяч рублей долга за превышение скорости

Исполнительное производство, возбужденное в отношении 21-летней женщины находилось в отделении судебных приставов по Тамбову и Тамбовскому району. Владелица авто более 70 раз превысила на дорогах скорость, а приходившие штрафы игнорировала.

- Установив местонахождение автомобиля BMW Xdrive 750 LI в Первомайском районе, сотрудник ведомства дал коллегам поручение арестовать автотранспортное средство. После того, как сотрудник ведомства составил акт описи и ареста движимого имущества, принадлежащего должнице на праве собственности, она сразу же оплатила 71 штраф по линии ГИБДД на сумму 76 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

После погашения задолженности судебный пристав снял арест с автомобиля и вернул его владелице.