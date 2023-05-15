В Тамбове начался ремонт улицы Чичканова

Рабочие приступили к удалению старого асфальта

Подрядчик приступил к ремонту улицы Чичканова. Участок около 1,8 км длиной приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На данный момент улица отфрезерована на четверть - на отрезке от Монтажников до Б. Васильева.

- На улице Чичканова предстоит отремонтировать участок проезжей части от дома №1А до ул. Мичуринской (за исключением отрезка от Б. Васильева до Советской — здесь дорога находится в хорошем состоянии). Дорожные службы уложат новое асфальтовое покрытие, заменят бортовой камень, обустроят тротуары и парковочные карманы. Также предстоит нанести разметку и установить знаки, смонтировать уличное освещение, - рассказали в администрации города Тамбова.

Стоимость работ составит около 80 млн руб. Объект будет сдан до конца октября.

Фото администрации города Тамбова