44 дома в деревне Дмитриевка Сампурского района больше суток сидели без воды

Прокуратура Сампурского района проверила исполнение требований законодательства при организации водоснабжения.

- Установлено, что жители 44 домов по ул. Максима Горького д. Дмитриевка Сампурского района больше суток находились без холодного водоснабжения, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура внесла директору АО «ТСК» представление, требуя устранить нарушения законодательства о предоставлении коммунальных услуг. В результате жителям домов произведено снижение начислений за услугу холодного водоснабжения.