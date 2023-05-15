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НовостиОбщество15 мая 2023 9:40

44 дома в деревне Дмитриевка Сампурского района больше суток сидели без воды

Прокуратура добилась перерасчета оплаты за коммунальные услуги
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Сампурского района проверила исполнение требований законодательства при организации водоснабжения.

- Установлено, что жители 44 домов по ул. Максима Горького д. Дмитриевка Сампурского района больше суток находились без холодного водоснабжения, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура внесла директору АО «ТСК» представление, требуя устранить нарушения законодательства о предоставлении коммунальных услуг. В результате жителям домов произведено снижение начислений за услугу холодного водоснабжения.