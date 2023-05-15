В Мичуринском районе прокуратура выявила нарушения на контейнерной площадке

Прокуратура Мичуринского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Поводом для этого послужило обращение местной жительницы.

- В районе д. 1 по ул. Молодежная пос. Зеленый Гай место установки контейнера не оборудовано водонепроницаемым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, отсутствовало ограждение, - отмечают в прокуратуре Мичуринского района.

Прокуратура внесла главе администрации Жидиловского сельсовета представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Муниципалитет приступил к устранению нарушений и приведению площадки в порядок.