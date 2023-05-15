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НовостиОбщество15 мая 2023 8:58

Городской парк культуры обрабатывают от клещей

Сегодня от посещения горсада лучше воздержаться
Марина МАКОВЛЕВА
Состав вещества безопасен для человека и животных

Состав вещества безопасен для человека и животных

Сухая погода позволила провести в тамбовском парке культуры и отдыха акарицидную обработку. На площади в 5 га специальными составами обрызгали газоны, клумбы и невысокие деревья.

- Обработка проходит ежегодно, как только активизируются клещи. Если возникает необходимость, то такие работы проводятся неоднократно за летний сезон, – рассказали в администрации города Тамбова.

Вещество, которым обрабатывают растительность, безопасно для человека и животных. Тем не менее во время обработки и некоторое время после нее от прогулок в горсаду лучше воздержаться.

Фото администрации города Тамбова