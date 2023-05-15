В Тамбове на ремонте двора по ул. Широкой похитили больше миллиона рублей

Расследуется уголовное дело о мошенничестве

В Тамбове в ходе прокурорской проверки выявили мошенничество при ремонте двора на ул. Широкой, 7А, 7В и 7Г. Подрядчик выполнял работы в рамках муниципальной программы города Тамбова «Формирование современной городской среды в городе Тамбове». Проверяющие выяснили, объем выполненных работ по устройству покрытия из горячих асфальтобетонных смесей не соответствует фактически выполненным работам.

В результате преступных действий похищены оказались бюджетные средства на сумму больше 1 миллиона рублей. Для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

- Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области