В Котовске утвердили официальные места для купания

Купаться необходимо только в оборудованных местах

В Котовске утвержден официальный список городских пляжей. В него традиционно включен «Центральный» на левом берегу Цны в западной части города. Он находится в 150 м от спасательного поста по адресу ул. Набережная, д. 9.

Еще один пляж «Козий луг» расположен на правом берегу Цны в западной части города, неподалеку от домов 2а и 2б по ул. Колхозной. Пляжи будут работать с 1 июня по 31 августа, с 8.00 до 20.00.

- Городские пляжи являются официальными местами для купания, где к началу купального сезона будут организованы все необходимые условия по безопасности отдыхающих. Купание в местах, где выставлены информационные аншлаги с запрещающими знаками и надписями - строго запрещено! – предупреждают в администрации города Котовска.

Фото администрации города Котовска