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НовостиПроисшествия15 мая 2023 7:54

В Тамбовской области задержаны два любителя «травки»

У мужчины и женщины обнаружили марихуану
Марина МАКОВЛЕВА
Задержанные нарвали дикорастущую коноплю для собственного использования

Задержанные нарвали дикорастущую коноплю для собственного использования

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сосновские полицейские задержали 53-летнего мужчину. У него было обнаружено 8 грамм марихуаны.

- Изъятое направлено на экспертизу. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дачи показаний. С его слов было установлено, что наркосодержащее растение он нарвал для личного потребления, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Кроме того, в селе Варварино Мучкапского района полицейские задержали 59-летнюю женщину, у которой было обнаружено и изъято 200 грамм марихуаны. Наркотическое растение она сорвала якобы для личного использования.