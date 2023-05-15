В Тамбовской области задержаны два любителя «травки»

Задержанные нарвали дикорастущую коноплю для собственного использования Фото: УМВД по Тамбовской области

Сосновские полицейские задержали 53-летнего мужчину. У него было обнаружено 8 грамм марихуаны.

- Изъятое направлено на экспертизу. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дачи показаний. С его слов было установлено, что наркосодержащее растение он нарвал для личного потребления, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Кроме того, в селе Варварино Мучкапского района полицейские задержали 59-летнюю женщину, у которой было обнаружено и изъято 200 грамм марихуаны. Наркотическое растение она сорвала якобы для личного использования.