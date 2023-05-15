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НовостиПроисшествия15 мая 2023 7:19

За украденный алкоголь тамбовчанину может грозить до 4 лет тюрьмы

Мужчина скрылся из магазина, не заплатив за покупки
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Тамбова поступила дополнительная информация о грабеже в сетевом магазине. На улице Елецкой мужчина взял с прилавка алкоголь и вышел из магазина, не заплатив. Продавец не смогла догнать злоумышленника и сообщила в полицию.

- Выявлено, что дерзкое преступление совершил 29-летний житель Тамбова. Подозреваемого задержали по приметам, составленным после опроса свидетелей и просмотра записи видеонаблюдения, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Виновному может грозить до 4 лет тюрьмы.