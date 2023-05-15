За украденный алкоголь тамбовчанину может грозить до 4 лет тюрьмы

В полицию Тамбова поступила дополнительная информация о грабеже в сетевом магазине. На улице Елецкой мужчина взял с прилавка алкоголь и вышел из магазина, не заплатив. Продавец не смогла догнать злоумышленника и сообщила в полицию.

- Выявлено, что дерзкое преступление совершил 29-летний житель Тамбова. Подозреваемого задержали по приметам, составленным после опроса свидетелей и просмотра записи видеонаблюдения, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Виновному может грозить до 4 лет тюрьмы.