В школы Тамбовской области поступит компьютерная техника на 128 млн рублей

С новым оборудованием ребятам будет проще готовиться к ЕГЭ

В несколько школ Тамбовской области поступило новое компьютерное оборудование.

- Учебные классы школы в селе Карай-Салтыково Инжавинского района оборудовали 33 ноутбуками, многофункциональным устройством, двумя телевизорами, тремя видеокамерами, интерактивной панелью. В Малолавровский филиал Новопокровской школы Мордовского района поступило оборудование по естественно-научной направленности «Юный эколог»: ноутбук, микроскопы, многофункциональное устройство, фотоаппарат, гербарные прессы, планшеты, лабораторный шкаф. В Ивановский филиал этой же школы поставлен ноутбук, многофункциональное устройство, цветной принтер, фотоаппарат, видеокамера, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Всего в текущем году по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» новая техника появится в 40 школах региона. На реализацию проекта планируют направить почти 128 млн рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета.

Фото правительства Тамбовской области