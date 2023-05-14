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НовостиОбщество14 мая 2023 7:22

В Тамбовской области закончили работы по лесовосстановлению

Специалисты высадили более 805 гектаров молодых деревьев
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Работы по искусственному лесовосстановлению завершили в Тамбовской области. По данным регионального министерства экологии и природных ресурсов, посажено более 805 гектаров молодых деревьев. Сотрудники лесного хозяйства также закончили работы по повторной посадке сеянцев на месте погибших растений. Подобное дополнение произведено на площади свыше 818 гектаров.

В Тамбовской области лесовосстановительные мероприятия проходят с использованием собственного посевного посадочного материала. Запас семян хвойных имеется с учетом потребности на два года. В региональных питомниках выращивают качественные сеянцы хвойных и лиственных пород. Излишки реализуют в соседние регионы, испытывающие дефицит.