В Тамбовской области закончили работы по лесовосстановлению

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Работы по искусственному лесовосстановлению завершили в Тамбовской области. По данным регионального министерства экологии и природных ресурсов, посажено более 805 гектаров молодых деревьев. Сотрудники лесного хозяйства также закончили работы по повторной посадке сеянцев на месте погибших растений. Подобное дополнение произведено на площади свыше 818 гектаров.

В Тамбовской области лесовосстановительные мероприятия проходят с использованием собственного посевного посадочного материала. Запас семян хвойных имеется с учетом потребности на два года. В региональных питомниках выращивают качественные сеянцы хвойных и лиственных пород. Излишки реализуют в соседние регионы, испытывающие дефицит.