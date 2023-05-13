В Тамбове узаконили самодельные «лежачие полицейские» на улице Ручейной

В администрации города состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Повестка дня включала семь основных вопросов. В числе тем: установка знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена» на ряде улиц, введение поворот а направо, отмена ограничения скорости и другое.

Помимо членов комиссии в заседании приняли участие тамбовчане, которые представили свою точку зрения по волнующим вопросам. Например, обсуждалась тема установки искусственных неровностей по улице Ручейной.

- Комиссией принято решение рекомендовать узаконить ранее установленные жителями лежачие полицейские на улице Ручейной в целях обеспечения безопасности горожан, - сказал заместитель главы администрации города Юрий Клинков.