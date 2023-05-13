Сотрудники Мичуринского аграрного техникума обворовывали детей-сирот

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум», которых обвиняют в хищении чужого имущества (ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Уголовное преследование в отношении третьего фигуранта прекращено из-за его смерти.

Следствием установлено, что одна из обвиняемых, являясь социальным педагогом, имела доступ к личным делам и банковским картам обучающихся в техникуме детей-сирот и детей-инвалидов, в связи с чем знала, что на их счетах находятся значительные суммы денежных средств, поступающие в качестве различных социальных выплат. В период с апреля по ноябрь 2021 года она совместно с куратором и старшим воспитателем группы совершили тайное хищение денежных средств с банковской карты одной из студенток на общую сумму более 900 тысяч рублей. Кроме этого, позднее, введя девушку в заблуждение относительно своих истинных намерений, они обманным путем завладели ее денежными средствами в размере не менее 500 тысяч рублей.

Помимо этого, следствие доказало факт тайного хищения куратором и старшим воспитателем группы денежных средств с банковской карты еще одного студента в размере не менее 860 тысяч рублей.

Преступление выявлено при участии сотрудников регионального УМВД России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, -сообщает СУ СКР по Тамбовской области.