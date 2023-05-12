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НовостиПроисшествия12 мая 2023 13:29

В Тамбовской области будут судить педагогов, обиравших детей-сирот

Фигурантов обвиняют в хищении сотен тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников Мичуринского аграрного техникума. Их обвиняют в хищении чужого имущества. Уголовное преследование в отношении третьего фигуранта прекращено в связи со смертью.

- Одна из обвиняемых, являясь социальным педагогом, имела доступ к личным делам и банковским картам обучающихся в техникуме детей-сирот и детей-инвалидов, в связи с чем знала, что на их счетах находятся значительные суммы денежных средств, поступающие в качестве различных социальных выплат. В период с апреля по ноябрь 2021 года она совместно с куратором и старшим воспитателем группы совершили тайное хищение денежных средств с банковской карты одной из студенток на общую сумму более 900 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Позднее, обманув девушку, злоумышленники забрали у нее не менее 500 тысяч рублей. Кроме того, был доказан факт тайного хищения куратором и старшим воспитателем группы не менее 860 тысяч рублей с банковской карты другого студента. Выявить преступление удалось при участии сотрудников регионального УМВД России.

Собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.