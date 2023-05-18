Тамбовчанин отсудил у дорожников деньги за поврежденный автомобиль

Тамбовчанин отсудил у дорожников деньги за поломки авто. По данным материалов суда,

водитель передвигался на своем личном автомобиле по ул. Ореховой г. Тамбова и на повороте съехал в траншею, вырытую для обустройства дорожного бордюра непосредственно возле проезжей части дороги. В результате чего его машина оказалась повреждена. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля установлена экспертным заключением и составила 77 000 рублей.

Мужчина обратился в суд с иском к ООО «Тамбовагропромдорстрой», как подрядчику по муниципальному контракту на проведение ремонта автомобильной дороги о взыскании материального возмещения в сумме 77 000 руб. и судебных издержек в размере 23 510 руб. Судом к участию в деле в качестве соответчиков были привлечены: МКУ «Дирекция городских дорог», как заказчик муниципального контракта, ООО «Вектор» - субподрядчик.

Исходя из представленных доказательств, установлено, что ДТП произошло в дождливую погоду, в связи с чем, траншея, вырытая для обустройства дорожного бордюра непосредственно возле проезжей части дороги, в которую совершил съезд автомобиль истца, была заполнена водой и была невидима для водителя. Какие – либо знаки, обозначающие место проведения дорожных работ, траншею, либо границу проезжей части в момент ДТП отсутствовали. Кроме того, съезд в траншею транспортного средства произошёл при повороте истцом направо, который он совершал в соответствии с требованиями ПДД РФ - ближе к правому краю проезжей части.

Решением районного суда требования истца удовлетворены в заявленном размере к ответчику ООО «Тамбовагропромдорстрой», как лицом, ответственным за ущерб, причиненный третьим лицам во время проведения ремонтных работ на участке дороги в месте ДТП, в соответствии с муниципальным контрактом на проведение ремонта автомобильной дороги. В удовлетворении исковых требований к другим ответчикам было отказано.

- Суд апелляционной инстанции, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив доводы апелляционной жалобы, возражения на нее, представленные доказательства, пришел к выводу о законности решения суда первой инстанции, оставив его без изменения, а жалобу ответчика ООО «Тамбовагропромдорстрой» без удовлетворения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.