В Тамбовской области гендиректор фирмы похитил 1,2 миллиона бюджетных денег

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора подрядной организации. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году, выполняя государственный контракт по обустройству 13 пешеходных переходов искусственным освещением обвиняемый совершил хищение части бюджетных денежных средств путем завышения стоимости примененных материалов. Это причиненило бюджету Тамбовской области ущерб на более, чем 1,2 миллиона рублей. Преступление выявили и раскрыли сотрудники регионального УФСБ России.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.