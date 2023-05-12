Котовск стал худшим в области по реализации нацпроектов в 2022 году

В правительстве Тамбовской области под руководством главы региона Максима Егорова состоялось заседание организационного штаба, на котором оценили результаты реализации нацпроектов в 2022 году. Работу каждого муниципального образования оценивали по 15 критериям – это достижение целевых показателей, качество планирования, кассовое освоение средств, своевременность сдачи объектов, также определялись лучшие практики участия в мероприятиях нацпроектов и ряд других показателей.

По итогам оценки выяснилось, что самые плохие показатели по исполнению нацпроектов оказались у Котовска, которым руководит Алексей Плахотников. Антилидерами рейтинга также стали Рассказово, Моршанск, Тамбовский, Инжавинский и Уметский районы. Претензии к нескольким из этих муниципальных образований есть и в этом году. Так, в Котовске, Рассказово, Моршанске и Инжавинском районе уже наметилось отставание от утвержденного графика работ по объектам, которые реализуются по нацпроектам.

Лучшие результаты работы показали в Уварово, главой которого является Владислав Денисов. Вторым стал Мичуринск, а следом за ним идет Тамбов. Среди районов победу в рейтинге одержал Сосновский район, в тройку лидеров вошли также Кирсановский и Токаревский район. Все шесть муниципальных образований, которые показали отличную работу по нацпроектам в 2022 году, получат гранты. З а 1-е место поощрение составит 2,5 миллиона рублей, за 2-е – 1,5 миллиона рублей и за 3-е – 1 миллион рублей.

Напомним, сейчас реализуют 46 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов, на которые планируют потратить 11,5 миллиарда рублей. Контроль за выполнением работ в регионе ведется еженедельно.

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