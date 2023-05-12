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НовостиОбщество12 мая 2023 11:02

В Староюрьевском районе обнаружен бешеный кот

Всего в регионе выявлено 11 случаев бешенства
Марина МАКОВЛЕВА

Накануне в Тамбовской области вирус бешенства был выявлен у кота. Материал для исследования был доставлен из Староюрьевского района.

- Всего же с начала 2023 года было выявлено 11 случаев бешенства на территории Тамбовской области. Наибольшее количество заболевших выявлено среди домашних животных, собак и кошек — 6 случаев. Среди дикой фауны — 3 зараженные бешенством лисы. Еще 2 случая зафиксированы среди сельскохозяйственных животных, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты предупреждают, единственный способ избежать опасного заболевания – своевременно прививать домашних животных.