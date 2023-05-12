Более 2000 тамбовчан проголосовало за проекты по благоустройству общественного пространства по Советской, 57

Лучший проект должен объединять красоту, функциональность и безопасность

В Тамбове комиссия рассмотрела результаты конкурса эскизных проектов благоустройства общественного пространства в границах улиц Советская, 57/Лермонтовская, 11.

На конкурс представлено 8 работ, за которые на сайте проголосовали более 2 тысяч горожан. Варианты благоустройства предполагали монтаж музыкальной сцены, постройку летнего кафе, установку фонтанов или скульптуры с поющим волком.

- Комиссия рассматривала работы с разных точек зрения, в том числе, учитывала результаты общественного голосования. Важно, чтобы проект сочетал в себе эстетическую составляющую, был функциональным, отвечал требованиям безопасности, а главное - являлся доступным и технически возможным его реализовать, - пояснили в администрации города Тамбова.

Окончательно победителя конкурса выберут 16 мая.

Фото администрации города Тамбова