Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 11:25

В Тамбовской области вынесли решение по делу о дискредитации армии

Виновного оштрафовали на 30 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Рассказовском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

В апреле 2023 года сотрудник рассказовской полиции составлен протокол об административном правонарушении в отношении местного жителя. Согласно этому документу, мужчина в феврале этого года разместил на своей странице в интернете материалы, имеющие признаки дискредитации использования Вооруженных СФ в целях защиты интересов страны. В судебном заседании мужчина свою вину признал.

- Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Постановление не вступило в законную силу.