В Тамбовской области вынесли решение по делу о дискредитации армии

В Рассказовском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

В апреле 2023 года сотрудник рассказовской полиции составлен протокол об административном правонарушении в отношении местного жителя. Согласно этому документу, мужчина в феврале этого года разместил на своей странице в интернете материалы, имеющие признаки дискредитации использования Вооруженных СФ в целях защиты интересов страны. В судебном заседании мужчина свою вину признал.

- Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Постановление не вступило в законную силу.