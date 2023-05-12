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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:20

В Тамбове задержали 19-летнюю наркозакладчицу

У девушки обнаружили N-метилэфедрон
Марина МАКОВЛЕВА
Полицейские обнаружили 3 "закладки", сделанные девушкой

Полицейские обнаружили 3 "закладки", сделанные девушкой

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове задержана 19-летняя девушка. При личном досмотре полицейские нашли у нее 19,09 грамм наркотика. Как выяснилось, тамбовчанка сбывала в областном центре наркотическое средство N-метилэфедрон через «закладки».

- На данный момент полицейскими выявлено 3 тайника, в которых было обнаружено и изъято по 0,5 граммов N-метилэфедрона, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.