В Тамбове задержали 19-летнюю наркозакладчицу

Полицейские обнаружили 3 "закладки", сделанные девушкой Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове задержана 19-летняя девушка. При личном досмотре полицейские нашли у нее 19,09 грамм наркотика. Как выяснилось, тамбовчанка сбывала в областном центре наркотическое средство N-метилэфедрон через «закладки».

- На данный момент полицейскими выявлено 3 тайника, в которых было обнаружено и изъято по 0,5 граммов N-метилэфедрона, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.