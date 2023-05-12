В Тамбовской области после столкновения двух машин одна из них сбила пешехода, а вторая врезалась в газовую опору

Пешеход оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 11 мая в 14 часов 58 минут в районе дома №22 по улице Новая города Мичуринска. 43-летний мужчина, управляя автомобилем «Peugeot 308», на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с«LADA VESTA», за рулем которой был 48-летний водитель. От удара отечественное авто выскочило на обочину, где в это время находилась 67-летняя женщина и сбило ее. Водитель автомобиля «Peugeot 308» врезался в газовую опору.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, пешехода с травмами различной степени тяжести на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу им. С. С. Брюхоненко – сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.