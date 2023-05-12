На севере Тамбова в аварию попало авто с годовалым ребенком на переднем сиденье

Малыш в ДТП не пострадал Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, участником которой стал маленький ребенок, произошла 11 мая в 11 часов 55 минут в районе дома №102 «Б» по улице Рылеева города Тамбова. 62-летний мужчина, управляя «LADA VESTA» не убедился в безопасности разворота, который он выполнял, и столкнулся с движущимся в попутном направлении прямо автомобилем «LADA VESTA» под управлением 39-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия, водители не пострадали, пассажира 2022 года рождения, который находился на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве, на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в

Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, он не пострадал, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Еще одна 38-летняя пассажирка самостоятельно обратилась в городскую клиническую больницу имени Арх. Луки.