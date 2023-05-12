На 72-х пешеходных переходах Мичуринска обнаружили плохое освещение

Прокуратура города Мичуринска при проверке соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения установила, что средние значения освещенности 72-х пешеходных переходов, расположенных на 30-ти улицах города, составляют от 0,97 лк до 8,6 лк при нормативном значении 10 лк, чем нарушаются требования национального стандарта (ГОСТ Р 55706-2013). Это создает опасность для пешеходов и может спровоцировать ДТП.

В связи с этим прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия администрации города по содержанию автомобильных дорог и возложении обязанности привести освещение пешеходных переходов в соответствие с требованиями действующего законодательства.

- Требования прокурора признаны судом обоснованными и удовлетворены, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В течение 4 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу нарушения подлежат устранению.