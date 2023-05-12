В Токаревском районе работник хозяйства вывез с предприятия на 120 тысяч рублей семян

В полицию Токаревского района поступила информация о ранее совершенной краже семян с территории сельхозпредприятия в селе Чичерино. Полицейские установили, что преступление совершил 46-летний мужчина, работающий на сельхозпредприятии. Мужчина дал признательные показания.

- Воспользовавшись тем, что в бункере сеялки оставались семена после сева, подозреваемый несколько раз похищал остатки после рабочей смены. В апреле-начале мая в общей сложности 150 кг семян подсолнечника импортного сорта он вывез на автомобиле с охраняемой территории. Злоумышленник успел частично засеять подсолнечник на личном поле. Часть похищенных семян изъята, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Общий ущерб составил около 120 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.