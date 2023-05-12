В Тамбове разыскивают женщину, укусившую за палец директора магазина

Женщина повела себя агрессивно Фото: УМВД по Тамбовской области

19 июня 2018 года вечером в сетевой магазин на улице Карла Маркса в Тамбове пришла неизвестная женщина. Она укусила за палец директора торговой точки и унесла товар на сумму в 1500 рублей.

С женщиной был молодой человек, который является свидетелем. По данному факту было возбуждено уголовное дело о грабеже.

- Если вы узнали на фото данных людей, просьба сообщить об этом в уголовный розыск по телефону 8 999 493 79 77 или по телефону 02, - призывают в УМВД по Тамбовской области.