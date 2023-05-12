В Сосновке механизатор пытался дать взятку начальнику ГИБДД

В Сосновке, прямо в здании местного ГИБДД механизатор одного из крестьянско-фермерских хозяйств пытался дать взятку в сумме 50 тысяч рублей начальнику ГИБДД. За это начальник должен был не направлять в мировой суд материал об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

- Попытка дачи взятки сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей была зафиксирована. О факте коррупции была информирована служба собственной безопасности УМВД области. 47-летний водитель по подозрению в попытке дачи взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий был задержан, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о даче взятки.