Тамбовчан приглашают на «Библионочь»

26 мая в библиотеке им. А. С. Пушкина состоится Всероссийская акция «Библионочь-2023». В этом году её посвятят Году празднования 150-летия Сергея Рахманинова и общероссийскому Году педагога и наставника, а ее сквозная тема — «Читаем вместе». Вновь праздник книги и чтения станет заметным и ярким событием в культурной жизни области для нескольких тысяч ее жителей и гостей. По сложившейся традиции в ходе акции будет много различных «призовых» площадок, на которых пройдут викторины, конкурсы, игры. Жителей и гостей города ждут в главной читальне региона в 19 часов, а продлится акция до 23 часов.