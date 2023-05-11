В Тамбове меняют теплосети на месте будущего сквера в «Пехотке»

Старые трубы демонтированы, начата укладка новых

В Тамбове приступили к замене теплосетей в микрорайоне «Пехотка». В этом году в рамках региональной программы «Дорога к дому» здесь приведут в порядок общественную территорию. А перед этим решено заменить изношенные трубы отопления.

- В общей сложности реконструкции подлежит трубопровод протяженностью более полукилометра от дома №26 до №36 по улице Сергея Лазо. Кроме того, будет выполнен капитальный ремонт четырех теплокамер с запорной арматурой, - рассказали в администрации города Тамбова.

Сейчас старые сети уже демонтированы, рабочие приступили к прокладке современных труб в пенополиуретановой изоляции. От этого участка теплосети запитаны восемь многоэтажек, Центр детского и юношеского творчества, расположенный на Клубной, 20, и пожарная часть на Астраханской, 164. Завершить работы планируется к концу мая.

Фото администрации города Тамбова