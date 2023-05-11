Работу мусорного полигона под Тамбовом запретили по решению суда

Птицы представляют опасность для самолетов

В суде рассмотрели иск Мичуринского транспортного прокурора, который потребовал запретить эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов ООО «КомЭК», который расположен в непосредственной близости от аэропорта «Тамбов».

Ранее Мичуринская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований закона при эксплуатации полигона и выяснила, что объект работает с нарушениями.

- Предприятием не принимались меры, направленные на исключение доступа птиц к верхнему слою полигона; не получено заключение орнитологического исследования на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, - поясняют в Мичуринской транспортной прокуратуре. - С учетом этого, транспортный прокурор направил в Ленинский районный Тамбова иск о запрете ООО «КомЭк» эксплуатировать полигон вплоть до устранения нарушений. По решению суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.