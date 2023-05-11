В Тамбовской области будут судить мужчину, от которого забеременела 13-летняя падчерица

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что в сентябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по обоюдному согласию вступил в половую связь с 13-летней падчерицей, возраст которой ему был достоверно известен. О данном факте стало известно после поступления в правоохранительные органы информации из медицинского учреждения о беременности школьницы. На период следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает Су СКР по Тамбовской области. - Санкция ч. 3 ст. 134 УК РФ предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы.