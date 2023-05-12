Тамбовчанин, пойманный пьяным за рулем, пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Полицейский от взятки отказался Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

На следствии установили, что ночью 19 апреля мужчина, находясь в патрульном автомобиле, передал инспектору ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Котовску 20 тысяч рублей в качестве взятки за несоставление административного материала по факту управления им транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, положив купюры в подлокотник. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает Су СКР по Тамбовской области.