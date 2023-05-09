Тамбовские энергетики приняли участие в акции «Аллея Памяти»

Мероприятие прошло в Парке Победы

Сотрудники филиала «Тамбовэнерго» приняли участие в акции «Аллея Памяти», организованной Домом Молодёжи города Тамбова. Мероприятие традиционно прошло в Парке Победы. Акция приурочена к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне – празднику, который объединяет поколения.

В рамках акции молодежь города, представители волонтерских отрядов и просто неравнодушные люди повесили на деревья более сотни колокольчиков, которые символизируют души солдат, героически отдавших жизни во время Великой Отечественной войны.

Также в преддверии праздника Совет молодежи филиала провел акцию «Георгиевская ленточка». На входе всем сотрудникам филиала молодежный актив раздавал ленточки как память об истории и дань уважения ветеранам ВОВ.

- Великая Отечественная война – одна из самых скорбных и трагических вех нашей истории. Она коснулась каждой семьи в нашей стране, отняла миллионы жизней, принеся беды и страдания. Своей скорбью мы отдаем дань уважения и памяти тем, кто совершил великий подвиг, отдав свою жизнь за мирное и независимое будущее. Для нас это история доблести, высокого патриотизма и силы духа, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Пушкарев.