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НовостиОбщество6 мая 2023 13:07

Стал известен график мероприятий в Тамбове на 9 мая

В День Победы в городе будут работать около 40 площадок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Афиша мероприятий

Афиша мероприятий

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Стала известна афиша праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Всего в эти дни в областном центре будет работать около 40 творческих площадок во всех районах городского округа.

9 мая в 10 часов на площади Ленина состоится торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона. Однако, как сообщалось ранее, вход на площадь в это утро будет ограничен. Для желающих увидеть мероприятие организована онлайн-трансляция. Такая мера обусловлена соображениями безопасности.

- Акция «Бессмертный полк» в этом году тоже изменила формат. Привычных уличных шествий не будет. Но есть другие возможности наполнить 9 Мая памятью о героях, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Размещать портреты фронтовиков можно на сайте движения moypolk.ru, в соцсетях, в окнах домов или на автомобилях.