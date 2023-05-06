Стал известен график мероприятий в Тамбове на 9 мая

Афиша мероприятий Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Стала известна афиша праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Всего в эти дни в областном центре будет работать около 40 творческих площадок во всех районах городского округа.

9 мая в 10 часов на площади Ленина состоится торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона. Однако, как сообщалось ранее, вход на площадь в это утро будет ограничен. Для желающих увидеть мероприятие организована онлайн-трансляция. Такая мера обусловлена соображениями безопасности.

- Акция «Бессмертный полк» в этом году тоже изменила формат. Привычных уличных шествий не будет. Но есть другие возможности наполнить 9 Мая памятью о героях, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Размещать портреты фронтовиков можно на сайте движения moypolk.ru, в соцсетях, в окнах домов или на автомобилях.