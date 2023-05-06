В Тамбове на ул. Чумарсовской затопило дворы и подвалы

К уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратились жители жилых домов по ул.Чумарсовской областного центра, которые пожаловались на нарушения требований жилищного законодательства из-за подтопления своих придомовых территорий.

Для проверки фактов, изложенных в жалобе омбудсмен выехал на место. Выяснилось, что коммунальщики, устраняя аварию на трубопроводе, не отключали водоснабжения, что повлекло затопление приусадебных участков и подвальных помещений близлежащих домов, все последствия аварийной ситуации в полном объеме не устранены.

Уполномоченный обратился в прокуратуру Тамбовской области, проверяющие подтвердили, что подвалы домов по ул. Чумарсовской подтоплены, канализационный колодец сети водоотведения заполнен и нуждался в прочистке.

В связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения руководителю ООО «РКС-Тамбов» прокуратурой района внесено представление.

- Дополнительно прокурором Октябрьского района инициировано проведение администрацией г. Тамбова анализа состава воды для определения причин подтопления, а также усиления контроля за содержанием имущества, переданного по договору концессии ООО «РКС-Тамбов», - сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. - Обращение жителей остается на контроле.