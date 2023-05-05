В Тамбове освободили от вывесок здание из ансамбля «Носовской богадельни»

Предприниматель отказался убирать конструкции самостоятельно

В Тамбове от портящих облик конструкций освободили дом на Советской, 124. Это часть архитектурного ансамбля «Носовская богадельня», внесенный в число объектов культурного наследия регионального значения около 30 лет назад.

В этом году в рамках программы «Наследие Тамбовщины» здесь пройдет капитальный ремонт фасадов. Демонтаж несанкционированных конструкций - первый этап подготовки к предстоящему ремонту.

- Владельца помещения найти не удалось, на извещение о добровольном снятии вывесок в установленный период также никто не отреагировал, поэтому проводим принудительный демонтаж. Уже с начала года с разного вида зданий учреждением было удалено порядка 65 несанкционированных конструкций, - рассказали в администрации города Тамбова.

Кстати, ряд предпринимателей, самостоятельно демонтирует, а затем устанавливает новые вывески, соответствующие требованиям правил благоустройства города. Всего с сентября прошлого года полностью убрано или обновлено около 850 реклам и вывесок.

Фото администрации города Тамбова