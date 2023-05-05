В Тамбове передают в суд дело о жестоком убийстве кота

Видео расправы студенты выложили в интернет

В прокуратуре Октябрьского района города Тамбова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих студентов колледжа, которых обвиняют в преступлениях по п. «а, в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений). Кроме того, одному из участников инкриминируют преступление по ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста).

По версии следствия, 19 января этого года пьяные студенты до смерти забили и задушили кота, принадлежавшего хозяйке жилища, в котором отдыхала троица. Женщина приходится родственницей одному из обвиняемых.

Согласно протоколу вскрытия трупа, смерть кота наступила из-за черепно-мозговой травмы, повлекшей остановку дыхания и развитие сердечно-сосудистой недостаточности.

- После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.