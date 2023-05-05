В Тамбовской области нашли несанкционированную свалку

Свалку должны убрать до 1 июня

Прокуратурой Токаревского района по сообщению управления Россельхознадзора по Тамбовской области провела проверку исполнения земельного и природоохранного законодательства. Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения образовалась несанкционированная свалка, площадь которой составила 1,8 га.

Из-за бездействия администрации Безукладовского сельсовета по ликвидации свалки прокуратура направила в суд административное исковое заявление.

- По результатам рассмотрения судом требования прокуратуры удовлетворены, на муниципалитет возложена обязанность очистить земельный участок от мусора в срок до 1 июня, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Исполнение решения суда поставлено на контроль в прокуратуре района.

Фото прокуратуры Тамбовской области