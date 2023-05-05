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НовостиОбщество5 мая 2023 14:38

В Тамбовской области нашли несанкционированную свалку

Захламленной оказалась территория площадью 1,8 га
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Свалку должны убрать до 1 июня

Свалку должны убрать до 1 июня

Прокуратурой Токаревского района по сообщению управления Россельхознадзора по Тамбовской области провела проверку исполнения земельного и природоохранного законодательства. Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения образовалась несанкционированная свалка, площадь которой составила 1,8 га.

Из-за бездействия администрации Безукладовского сельсовета по ликвидации свалки прокуратура направила в суд административное исковое заявление.

- По результатам рассмотрения судом требования прокуратуры удовлетворены, на муниципалитет возложена обязанность очистить земельный участок от мусора в срок до 1 июня, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Исполнение решения суда поставлено на контроль в прокуратуре района.

Фото прокуратуры Тамбовской области