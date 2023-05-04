В Тамбовской области к врачам с ОРВИ и гриппом обратилось 4 тысячи человек

В Тамбовской области число заболевших гриппом и ОРВИ осталось на уровне предыдущей недели. К медикам обратилось 4009 человек, доля заболевших ОРВИ детей составила 42 %. Выявлено 8 случаев гриппа, из них 3 случая у детей.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области, превышение среднеобластного показателя по заболеваемости отмечено в Кирсанове, Рассказово, Тамбове и Мичуринске.

С начала сезона заболеваемости выявлено 825 случаев гриппа. На долю свиного гриппа пришлось 61,5 % из них, на долю гриппа типа В – 35,6%.